واجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياغي جنوب الصين اليوم الجمعة، ما أدى إلى إغلاق المدارس لليوم الثاني على التوالي، وإلغاء رحلات جوية.

كما توقفت حركة النقل، وأُغلق الجسر الرئيسي الذي يربط هونغ كونغ بمكاو وتشوهاي في قوانغدونغ، والذي يعد أطول معبر بحري في العالم. وأغلقت أيضاً العديد من الشركات والمصانع، والبورصة في هونغ كونغ.

وأفادت وكالة أنباء "شينغوا" الرسمية، أن السلطات في مدينة هاينان (جنوب) أجلت أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، وسط توقعات بوصول الإعصار إلى سواحل المدينة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وعند الظهيرة، كان الإعصار على بعد نحو 100 كيلومتر من سواحل هاينان، ولم تفقد الرياح سرعتها خلال الليل.

ورفعت وزارة الموارد المائية في الصين، أمس الخميس، إجراءات الطوارئ الموضوعة للتعامل مع الفيضانات في المقاطعتين، إلى المستوى الثالث.

وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمسؤولي مكافحة الفيضانات أن "ياغي يُرجح أن يكون أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعباً جداً".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتل الإعصار "ياغي" 16 شخصاً في الفيليبين، وتسبب في فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون.