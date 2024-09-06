سياسة
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إغلاق الطرقات والمؤسسات وإجلاء مئات الآلاف.. الصين تستعد لقدوم الإعصار ياغي
قال إعلام حكومي صيني، اليوم الجمعة، إن السلطات كثفت إجراءاتها الوقائية واستعداداتها مع اقتراب وصول الإعصار ياغي، إلى سواحلها الجنوبية.
إغلاق الطرقات والمؤسسات وإجلاء مئات الآلاف.. الصين تستعد لقدوم الإعصار ياغي
تكدس الحاويات في ميناء دينه فو المغلق استعداداً لاقتراب الإعصار ياغي / صورة: AFP
6 سبتمبر 2024

واجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياغي جنوب الصين اليوم الجمعة، ما أدى إلى إغلاق المدارس لليوم الثاني على التوالي، وإلغاء رحلات جوية.

كما توقفت حركة النقل، وأُغلق الجسر الرئيسي الذي يربط هونغ كونغ بمكاو وتشوهاي في قوانغدونغ، والذي يعد أطول معبر بحري في العالم. وأغلقت أيضاً العديد من الشركات والمصانع، والبورصة في هونغ كونغ.

وأفادت وكالة أنباء "شينغوا" الرسمية، أن السلطات في مدينة هاينان (جنوب) أجلت أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، وسط توقعات بوصول الإعصار إلى سواحل المدينة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وعند الظهيرة، كان الإعصار على بعد نحو 100 كيلومتر من سواحل هاينان، ولم تفقد الرياح سرعتها خلال الليل.

ورفعت وزارة الموارد المائية في الصين، أمس الخميس، إجراءات الطوارئ الموضوعة للتعامل مع الفيضانات في المقاطعتين، إلى المستوى الثالث.

وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمسؤولي مكافحة الفيضانات أن "ياغي يُرجح أن يكون أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعباً جداً".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتل الإعصار "ياغي" 16 شخصاً في الفيليبين، وتسبب في فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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