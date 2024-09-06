وقال زيلينسكي خلال اجتماع لحلفاء كييف في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين غربي ألمانيا، إن "العالم يملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق الإرهاب الروسي أي نتائج"، مضيفا: "أحضكم على أن تكونوا أكثر نشاطاً في العمل معنا في مجال الدفاع الجوي".

كما طالب في الوقت ذاته بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى "ليس فقط على الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بل أيضاً على الأراضي الروسية".

واليوم الجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال الاجتماع في ألمانيا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق البلاد وإلى صدّ عمليات القصف المدمّر التي تنفّذها موسكو.

وقال أوستن، إنّ "الرئيس جو بايدن سيوقع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة".

وأمس الخميس، أعلنت المملكة المتحدة أنها تزود أوكرانيا 650 نظاماً صاروخياً لمساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي خلال الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن أول عملية تسليم لـ650 "نظام صواريخ خفيفة (LMM)" ستجري بحلول نهاية العام في إطار عقد بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (192 مليون يورو).

من جهتها جددت فرنسا دعمها لأوكرانيا، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني أدان ماكرون "تكثيف الضربات الروسية وطبيعتها العشوائية"، وفق ما ذكر الإليزيه.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين منذ إطلاق العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.