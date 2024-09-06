وذكرت الوزارة في بيان أنه جرى تحييد 27 إرهابياً من تنظيم PKK خلال الأيام الأربعة الماضية، في غارات جوية نفذها سلاح الجو التركي على معاقل التنظيم الإرهابي في مناطق متينا وزاب وكارة وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق.

وأوضحت: "وفقاً للنتائج الأولية، جرى تحييد ما لا يقل عن 20 إرهابياً في الغارات الجوية لقواتنا ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وزاب وكارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق في 2 سبتمبر/أيلول 2024".

وأضافت أنه جرى تحييد 7 إرهابيين آخرين بغارة جوية على التنظيم بمنطقة هاكورك شمالي العراق، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 27 إرهابياً في غضون 4 أيام.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ هذا التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.