سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 27 إرهابياً من تنظيم PKK شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 27 إرهابياً من تنظيم PKK في غارات جوية على معاقل التنظيم الإرهابي شمالي العراق.
الدفاع التركية تعلن تحييد 27 إرهابياً من تنظيم PKK شمالي العراق
استهدف سلاح الجو التركي معاقل لتنظيم PKK الإرهابي شمال العراق / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وذكرت الوزارة في بيان أنه جرى تحييد 27 إرهابياً من تنظيم PKK خلال الأيام الأربعة الماضية، في غارات جوية نفذها سلاح الجو التركي على معاقل التنظيم الإرهابي في مناطق متينا وزاب وكارة وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق.

وأوضحت: "وفقاً للنتائج الأولية، جرى تحييد ما لا يقل عن 20 إرهابياً في الغارات الجوية لقواتنا ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وزاب وكارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق في 2 سبتمبر/أيلول 2024".

وأضافت أنه جرى تحييد 7 إرهابيين آخرين بغارة جوية على التنظيم بمنطقة هاكورك شمالي العراق، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 27 إرهابياً في غضون 4 أيام.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ هذا التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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