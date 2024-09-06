وشدد فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة الخارجية والمغتربين دونيكا جيرفالا شوارتز، في بريشتينا، على أن مصر تؤدي دوراً مهماً جداً في قضايا مثل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب في غزة.

وأضاف فيدان: "لعبت مصر دوراً كبيراً في إيصال المساعدات إلى غزة عندما كان معبر رفح الحدودي مفتوحاً". وتابع: "مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل جميع إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أم الإقليمية".

والأربعاء الماضي، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنقرة والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشهدا توقيع 17 اتفاقية تعاون بين البلدين.

وحينها قال الرئيس المصري: "يهمني إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

بدوره، أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا ومصر تتبنيان موقفاً مشتركاً تجاه القضية الفلسطينية، وبين أن الأوضاع الأخيرة في فلسطين شكلت جوهر محادثات البلدين.

وقال إن "مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمراً حيوياً"، وأكد اتفاق البلدين على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية، وخاصة فيما يخص قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.