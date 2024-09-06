سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: مصر تمثل جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن مصر تمثل جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة، وتلعب دوراً مهماً على الصعيد الإنساني وجهود وقف الحرب، مؤكداً أن البلدين لديهما إرادة تامة لتفعيل جميع إمكاناتهما في العلاقات الثنائية والإقليمية.
فيدان: مصر تمثل جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة
فيدان: مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل إمكاناتهما كافة / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وشدد فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة الخارجية والمغتربين دونيكا جيرفالا شوارتز، في بريشتينا، على أن مصر تؤدي دوراً مهماً جداً في قضايا مثل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب في غزة.

وأضاف فيدان: "لعبت مصر دوراً كبيراً في إيصال المساعدات إلى غزة عندما كان معبر رفح الحدودي مفتوحاً". وتابع: "مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل جميع إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أم الإقليمية".

والأربعاء الماضي، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنقرة والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشهدا توقيع 17 اتفاقية تعاون بين البلدين.

وحينها قال الرئيس المصري: "يهمني إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

بدوره، أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا ومصر تتبنيان موقفاً مشتركاً تجاه القضية الفلسطينية، وبين أن الأوضاع الأخيرة في فلسطين شكلت جوهر محادثات البلدين.

وقال إن "مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمراً حيوياً"، وأكد اتفاق البلدين على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية، وخاصة فيما يخص قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us