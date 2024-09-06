وكتب المحلل بصحيفة هآرتس العبرية عاموس هارئيل اليوم الجمعة: "من الناحية العملية لا تناقض تقريباً بين الرسالة الموجهة إلى الجمهور الإسرائيلي والرسالة الموجهة إلى القطريين، لأن النتيجة النهائية، على عكس حجج نتنياهو، هي أنه يبدو أنه لا ينوي التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي"، وأضاف هارئيل: "الاعتبار الرئيسي لنتنياهو هو بقائه السياسي".

وذكر هارئيل أنه "ما دام شركاؤه (نتنياهو) في أقصى اليمين يهددون بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا أبرم صفقة تتضمن إطلاق سراح جماعي للسجناء الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من ممرات فيلادلفيا ونتساريم، فلن تكون لديه حكومة".

وقال: "كل ما تبقى ثانوي، بما في ذلك حياة الرهائن المتبقين، سيموت مزيد منهم في الظروف الفظيعة بقطاع غزة، تماماً كما مات عشرات بالفعل خلال الأشهر الـ11 الماضية، =بالغارات الجوية الإسرائيلية أو من خلال قتل حماس لهم".

وأضاف: "تكتيكات نتنياهو تتغير من حين لآخر، ولكن استراتيجيته لا تتغير، فهو يحرص مراراً وتكراراً على توضيح حقيقة مفادها أن الصفقة لن تجرى"، وأوضح أن "إدارة بايدن غير قادرة على معرفة كيفية فرض صفقة على نتنياهو".

تشاؤم إسرائيلي

وفي السياق، أبرزت هيئة البث العبرية اليوم الجمعة تشاؤماً إسرائيلياً حول المقترح المرتقب لجسر الهوة بين إسرائيل وحركة حماس، بغية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، وقالت: "في إسرائيل تشاؤم بشأن مقترح الوساطة المتوقع نشره نهاية الأسبوع".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين (لم تسمّهم) قولهم إن "الاقتراح المرتقب لن يكون مقبولاً من الجانبين"، في إشارة إلى إسرائيل وحماس، واعتبر المسؤولون "المقترح الذي من المتوقع أن يقدمه الوسطاء محاولة لإنعاش المباحثات، إلا أنه في الواقع لم يتغير شيء، وما زال الجانبان متمسكَين بمواقفهما".

وأضافت: "قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المخطط الأمريكي الجديد لإطلاق سراح الرهائن، الذي أطلق عليه اسم الفرصة الأخيرة، إن البيت الأبيض ليس متفائلاً بشكل خاص بشأن فرص نجاحه".

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، فيما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.