وقال مدير مستشفى رفيديا الحكومي فؤاد نافعة، إن مواطنة أمريكية وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس (...) أجري لها عملية إنعاش لكنها استشهدت".

وكان شهود عيان قالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي تجاه فلسطينيين في أثناء مشاركتهم بفاعلية منددة بالاستيطان على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

بدوها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المتضامنة تحمل الجنسية الأمريكية، وتتطوع ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وينظم أهالي بلدة بيتا مسيرة أسبوعية عقب صلاة الجمعة تنديداً بالاستيطان الإسرائيلي، مطالبين بإخلاء مستوطنة أفيتار المقامة على قمة جبل صبيح.

بدورها، أدانت الخارجية التركية قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنة تركية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أنّ المسؤولين الإسرائيليين ومن يدعمهم سيحاسَبون أمام المحاكم الدولية.

وقالت الخارجية في بيان: "علمنا ببالغ الحزن أن مواطنتنا عائشة نور إزجي إيجي قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية".

ونعى البيان المواطنة التركية قائلاً: "ندين عملية القتل التي ارتكبتها حكومة نتنياهو، ونسأل الله الرحمة لمواطنتنا التي فقدت حياتها ونعزي ذويها".

واستكمل البيان أن إسرائيل تحاول تخويف أي شخص يأتي لمساعدة الفلسطينيين ويحارب سلمياً ضد الإبادة، محذراً أن سياسة العنف هذه لن تسفر عن نتائج.

وأكد البيان أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومن يدعمهم بلا قيد أو شرط سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينياً وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​