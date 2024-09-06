سياسة
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تناول انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين.. ميتا تحذف وثائقياً من إنتاج TRT عربي
حذفت منصة فيسبوك التابعة لشركة ميتا فيلماً وثائقياً أنتجته قناة TRT عربي، تناول الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في قطاع غزة وجنوب لبنان بدعوى ترويجه لأفراد ومنظمات خطرة.
تناول انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين.. ميتا تحذف وثائقياً من إنتاج TRT عربي
بتر قدم المصور سامي شحادة بعد استهداف الاحتلال فريق TRT عربي وسط غزة / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وبثت قناة TRT عربي في 30 أغسطس/آب الماضي، فيلماً وثائقياً يحمل اسم: "صحافة قيد الإبادة" سلطت فيه الضوء على تجارب الصحفيين في تغطية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وعمله في جنوب لبنان.

الفيلم يتتبع عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحق الصحفيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويسلط الضوء على عدد من القصص الرئيسية التي تتمثل في استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم.

الفيلم الذي استغرق إنتاجه ما يقرب من 3 شهور وجرى تصويره في ظل ظروف أمنية خطيرة، ركز وفقاً لمخرج الفيلم خلدون فحماوي على "قصص استهداف فريق TRT عربي، وفريق الجزيرة، ورويترز، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية في جنوب لبنان".

يتناول الفيلم أيضاً استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في منازلهم والمجازر التي ارتكبت بحق عائلاتهم، حيث تطرق إلى قصة عائلة الشهيد الصحفي مصطفى الصواف، و المجزرة المرتكبة بحقهم، التي استهدافت 47 فرداً من عائلته، واستهداف اثنان من أولاده وهما مروان ومنتصر بطائرة مسيّرة بشكل مباشر.

ووفقاً لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة استشهد 172 صحفياً جراء الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف ثوابتة: "الموثّق لدينا اعتقال إسرائيل 36 صحفياً خلال حرب الإبادة على غزة". وأردف أنه "جرى الإفراج عن 4 من هؤلاء الصحفيين، بينما لا يزال 32 في السجون".

الصحفي باعتباره "خطراً"

وعلى الرغم من أن الفيلم الوثائقي ركز على تناول ما يتعرض له الصحفيون من مخاطر تهدد حياتهم وتعيق تأدية مهمته في نقل الحقيقة والأخبار صنفته منصة شركة "ميتا" وتحديداً منصة فيسبوك محتوى يروج لأشخاص خطيرين وحذفته من على المنصة.

ووفقاً للرسالة التوضيحية التي أرسلتها المنصة فإن الفيلم الوثائقي "يمدح أو يدعم أشخاصاً ومنظمات نعرّفها بأنها خطيرة" مضيفة أن المحتوى ينتهك "معايير مجتمعنا بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة".

تتعامل هذه المنصات قبل الحرب بازدواجية معايير في مختلف القضايا، وتحديداً القضية الفلسطينية التي يظهر فيها انحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، فرضت ميتا قيوداً مشددة على المحتوى الفلسطيني وأزالت كثيراً منه، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين والمناصرين لقضيتهم.

في المقابل، أعلنت ميتا عزمها اعتبار كلمة "شهيد" محايدة بشروط، والسماح باستخدامها على منصتي فيسبوك وإنستغرام، دون أن يؤدي غالباً إلى إزالة المحتوى.

كما سبق أن أعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي، أنها ستحذف المنشورات والنصوص التي تتضمن كلمة "صهيوني" باعتبارها خطاب للكراهية.

وأضافت في بيان على موقعها أن قرارها يأتي بناء على استشارات استمرت لأشهر حول غايات وطبيعة استخدام كلمة "صهيوني" على منصات فيسبوك وانستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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