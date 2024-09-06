سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تدين قتل الاحتلال مواطنة تركية متضامنة مع الفلسطينيين في الضفة
أدانت الخارجية التركية اليوم الجمعة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنة تركية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أنّ المسؤولين الإسرائيليين ومن يدعمهم سيحاسَبون أمام المحاكم الدولية.
أنقرة تدين قتل الاحتلال مواطنة تركية متضامنة مع الفلسطينيين في الضفة
الخارجية التركية: المسؤولون الإسرائيليون يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وكل من يدعمهم بلا قيد أو شرط سيحاسَب أمام المحاكم الدولية / صورة: TRT Arabi
6 سبتمبر 2024

وقالت الخارجية في بيان: "علمنا ببالغ الحزن أن مواطنتنا عائشة نور إزجي إيجي قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية".

ونعى البيان المواطنة التركية قائلاً: "ندين عملية القتل التي ارتكبتها حكومة نتنياهو، ونسأل الله الرحمة لمواطنتنا التي فقدت حياتها ونعزي ذويها".

واستكمل البيان أن إسرائيل تحاول تخويف أي شخص يأتي لمساعدة الفلسطينيين ويحارب سلمياً ضد الإبادة، محذراً أن سياسة العنف هذه لن تسفر عن نتائج.

وأكد البيان أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومن يدعمهم بلا قيد أو شرط سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينياً وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us