وقالت الخارجية في بيان: "علمنا ببالغ الحزن أن مواطنتنا عائشة نور إزجي إيجي قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية".

ونعى البيان المواطنة التركية قائلاً: "ندين عملية القتل التي ارتكبتها حكومة نتنياهو، ونسأل الله الرحمة لمواطنتنا التي فقدت حياتها ونعزي ذويها".

واستكمل البيان أن إسرائيل تحاول تخويف أي شخص يأتي لمساعدة الفلسطينيين ويحارب سلمياً ضد الإبادة، محذراً أن سياسة العنف هذه لن تسفر عن نتائج.

وأكد البيان أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومن يدعمهم بلا قيد أو شرط سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينياً وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​