سياسة
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"يعرّض أمن إسرائيل للخطر".. ألمانيا تدعو إلى تجنب هجوم عسكري على الضفة
دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة الحكومة الإسرائيلية إلى تجنب شن هجوم عسكري على الضفة الغربية، على غرار الهجوم على قطاع غزة.
"يعرّض أمن إسرائيل للخطر".. ألمانيا تدعو إلى تجنب هجوم عسكري على الضفة
آثار العدوان الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وذكرت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يطالبون بعملية شبيهة بعملية غزة في الضفة الغربية"، وأضافت: "هذا سيعرض أمن إسرائيل للخطر بشكل كبير".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن بلادها والاتحاد الأوروبي يحاولون تعزيز الإدارة الفلسطينية لكن البعض في الحكومة الإسرائيلية يزعم أن تعزيز الإدارة الفلسطينية "مكافأة للإرهاب"، وأكدت أنهم يعملون على تعزيز الإدارة الفلسطينية لإيمانهم الراسخ بأن ذلك سيكون خطوة صادقة نحو الدولة الفلسطينية وفي الوقت نفسه لضمان أمن إسرائيل ومكافحة الإرهاب.

وانتقدت بيربوك، التصريحات الاستفزازية لوزراء اليمين المتطرف في إسرائيل، ودعواتهم للإطاحة بالإدارة الفلسطينية، وخططهم لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة تخفيف التوتر في الضفة الغربية وبناء الثقة مع الشركاء في المنطقة.

وشددت على أن الخطوة الأولى لبناء الثقة أن تتخذ إسرائيل خطوات أكثر وضوحاً ضد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، إذ تشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل جيش الاحتلال ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينياً وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل جيش الاحتلال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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