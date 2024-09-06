وأوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا تحسنت بنسبة 91% في الاستعداد للتعلم الرقمي، متفوقة بذلك على كثير من دول "التعاون الاقتصادي والتنمية"، مؤكداً أن رؤية "مئوية تركيا" ليست مجرد شعار، بل "التزام قوي لمستقبل كل فرد من مواطني هذا البلد العزيز".

وأفاد بأن 28 ألف مدرسة تركية تتوفر فيها حالياً خدمة الإنترنت السلكي، انطلاقاً من حرص حكومته على ضمان "المساواة الرقمية" بين الطلاب.

وفي سياق متصل، حذر أردوغان من مخاطر منصات الألعاب الرقمية التي قال إنها "تحفز على العنف وتشجع على التيارات المنحرفة المضرة ببنية الأسرة"، مضيفاً أن: العالم الافتراضي بؤرة العنصرية التي تهدف إلى إضعاف تركيا اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

وأردف الرئيس التركي أن حكومته تسهم في وصول مليون و200 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، للخدمات التعليمية في أماكنهم سواء في المنازل أو المستشفيات أو المدارس المخصصة لهم

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في تركيا بشكل رسمي اعتباراً من الاثنين 9 سبتمبر/أيلول الجاري.