ونعى الرئيس أردوغان في منشور له عبر منصة إكس المواطنة التركية عائشة نور إزجي إيجي، التي فقدت حياتها في الهجوم الإسرائيلي، ودعا لها بالرحمة، مؤكداً أن تركيا ستعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام القانون بسبب جرائمه ضد الإنسانية.

وشدد أن تركيا ستواصل السعي على كل منبر لإنهاء سياسة الاحتلال والإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عام التي راح ضحيتها 41 ألف إنسان، بينهم أطفال وشباب وشيوخ.

كما أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك مقتل المواطنة التركية عائشة نور إزجي إيجي "التي فقدت حياتها في أثناء دعمها للقضية العادلة للشعب الفلسطيني" على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي منشور له على منصة إكس أعرب جليك عن تعازيه لأهل الفقيدة، مشدداً على ان حكومة نتنياهو "التي تمارس الإبادة ستدفع عاجلاً أو آجلاً ثمن جميع الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق اليوم قُتلت الناشطة التركية برصاص في الرأس على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.