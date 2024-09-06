سياسة
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أردوغان: سنواصل السعي لإنهاء سياسة الاحتلال والإبادة الإسرائيلية
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنة تركية في مدينة نابلس، مندداً بالتدخل الهمجي الإسرائيلي في وجه احتجاج مدني مناهض له في الضفة الغربية المحتلة.
أردوغان: سنواصل السعي لإنهاء سياسة الاحتلال والإبادة الإسرائيلية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: أرشيف AA
6 سبتمبر 2024

ونعى الرئيس أردوغان في منشور له عبر منصة إكس المواطنة التركية عائشة نور إزجي إيجي، التي فقدت حياتها في الهجوم الإسرائيلي، ودعا لها بالرحمة، مؤكداً أن تركيا ستعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام القانون بسبب جرائمه ضد الإنسانية.

وشدد أن تركيا ستواصل السعي على كل منبر لإنهاء سياسة الاحتلال والإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عام التي راح ضحيتها 41 ألف إنسان، بينهم أطفال وشباب وشيوخ.

كما أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك مقتل المواطنة التركية عائشة نور إزجي إيجي "التي فقدت حياتها في أثناء دعمها للقضية العادلة للشعب الفلسطيني" على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي منشور له على منصة إكس أعرب جليك عن تعازيه لأهل الفقيدة، مشدداً على ان حكومة نتنياهو "التي تمارس الإبادة ستدفع عاجلاً أو آجلاً ثمن جميع الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق اليوم قُتلت الناشطة التركية برصاص في الرأس على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

مصدر:TRT عربي
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