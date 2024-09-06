سياسة
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"تعذيب وإذلال".. إعلام عبري يكشف عن انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين في سجن مجدو
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن حصولها على توثيقات مصورة تثبت وقوع حالات تعذيب وإذلال داخل سجن مجدو شمالي إسرائيل بحق أسرى فلسطينيين.
"تعذيب وإذلال".. إعلام عبري يكشف عن انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين في سجن مجدو
الإعلام العبري يكشف عن تعرض الأسرى الفلسطينيين في سجن "مجدو" للتعذيب / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني بأنها "حصلت على توثيقات مسربة من داخل السجن، تثبت تعذيب وإذلال أسرى فلسطينيين معتقلين في الجناح الأمني لسجن مجدو".

وتُظهر الصور والفيديوهات التي حصلت عليها "هآرتس" ونشرتها، إلى أن عشرات المعتقلين كانوا مكبلي الأيدي ومستلقين على بطونهم، وبعضهم بلا ملابس، فيما ينبح كلب حراسة فوق رؤوسهم وذلك على الرغم من عدم وقوع أي حادث غير عادي في السجن.

ونقلت صحيفة هآرتس عن أسرى داخل سجن مجدو لم تسمهم، قولهم إنّ "هذه ممارسات روتينية، وإنهم يتعرضون يومياً لانتهاكات جسدية ونفسية على يد قوات السجن"، وأضافت أن مصلحة السجون ادعت "أن ما حدث تدريب روتيني ضمن التدابير الأمنية المتبعة، دون الإشارة إلى تفاصيل عن أي تهديدات محتملة داخل السجن.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان" سيئ السمعة جنوبي إسرائيل.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمليته البرية بغزة في 27 من الشهر نفسه، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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