سياسة
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بعد سحب الادعاء.. الجنائية الدولية تُنهي إجراءاتها ضد الشهيد إسماعيل هنية
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، أنها أنهت إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، الشهيد إسماعيل هنية بعد اغتياله في يوليو/تموز الماضي بطهران.
بعد سحب الادعاء.. الجنائية الدولية تُنهي إجراءاتها ضد الشهيد إسماعيل هنية
الجنائية الدولية تنهي إجراءاتها بحق الشهيد إسماعيل هنية / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وتدرس المحكمة حالياً، طلب إصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحماس، تسلمته في وقت سابق من هذا العام، حين طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مايو/ أيار الماضي، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

كما طلب كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات قيادية في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، ورئيس أركان كتائب القسام محمد المصري، الشهير باسم محمد الضيف، وإسماعيل هنية، فيما لم يصدر أي تصريح بشأن تطورات في هذا الصدد.

وقال القضاة إن قرارهم إنهاء الإجراءات المتعلقة بمذكرة اعتقال هنية جاء بعد سحب الادعاء لطلبه الذي يتعلق بالأمر هذا الشهر.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفيما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية تلتزم الأخيرة الصمت، وإن لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده.

وفي 6 أغسطس/آب المنصرم، عيّنت حركة حماس يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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