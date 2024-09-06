سياسة
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أمينة أردوغان: العالم يَدين بمستقبل لأطفال غزة
قالت السيدة الأولى أمينة أردوغان اليوم الجمعة، إن تركيا تسعى لزيادة التعاون مع منظمة يونيسف حول ملف الأيتام لأن "الأطفال كنز فريد يجب النضال من أجله، والأمانة المشتركة للإنسانية"، مؤكدةً أن العالم يَدين بمستقبل لأطفال غزة واليمن وأوكرانيا.
أمينة أردوغان: العالم يَدين بمستقبل لأطفال غزة
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

وأعربت أردوغان خلال كلمتها في مهرجان الأسرة الحاضنة لمؤسسة إسطنبول للأطفال الذي نظمته ولاية إسطنبول، عن سعادتها بلقاء الأطفال وأسرهم الحاضنة، مشيرةً إلى أهمية الفاعليات التي تجمع العائلات معاً وتوفر لهم الفرصة لتقرب بعضهم من بعض.

وشددت على أن الطفولة هي أغلى فترة في حياة الإنسان، "إذ تنطبع في النفس الفضائل مثل الشجاعة والصدق، والمشاعر الطيبة مثل الرحمة والحب"، مؤكدةً أن "هذه الإمكانات داخل أطفالنا لا يمكن أن تتجذر وتزدهر إلا في بيئة من الحب والثقة".

في السياق أشادت أردوغان بالعائلات الحاضنة التي تعيد كتابة قصص حياة الأطفال الأيتام قائلةً: "كل واحد منكم هو بطل هذه القصة، لقد كنتم الرفاق المعلمين الأوائل لأطفالنا، وقدوتهم منذ اليوم الذي أصبحتم فيه عائلتهم بالتبني".

وأشارت السيدة الأولى إلى ارتفاع عدد العائلات الحاضنة، موضحةً أن عدد الأطفال المحتضَنين كان 515 عام 2002 في جميع أنحاء تركيا، فيما وصل اليوم، إلى 1263 طفلًا فقط في إسطنبول.

وعن مجموع عدد الأطفال المحتضَنين في أنحاء تركيا، قالت أردوغان إنهم وصلوا إلى 10 آلاف و266 طفلًا من بينهم 1132من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وختمت أردوغان: "لأننا نؤمن بأن الأطفال كنز فريد يجب النضال من أجله، فالعالم يَدين بمستقبل لأطفال غزة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة تحت القنابل، ولأطفال اليمن الذين يعانون الجوع، ولأطفال شبه جزيرة القرم وأوكرانيا الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم عدة مرات".

مصدر:TRT عربي
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