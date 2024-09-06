سياسة
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الأمم المتحدة: ندعو لتحقيق موسع بقتل جنود إسرائيليين ناشطة أمريكية في الضفة
دعت الأمم المتحدة لفتح "تحقيق موسَّع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، في الضفة الغربية المحتلة.
الأمم المتحدة: ندعو لتحقيق موسع بقتل جنود إسرائيليين ناشطة أمريكية في الضفة
دعوة أممية لـ"تحقيق موسَّع" في قتل جنود إسرائيليين ناشطة أمريكية-تركية بالضفة / صورة: AA
6 سبتمبر 2024

أفاد بذلك ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح، رداً على سؤال لمراسل الأناضول عن مقتل الناشطة عائشة نور (26 عاماً) في محافظة نابلس، الجمعة.

وأكد دوجاريك أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها. وشدد المتحدث الأممي أيضاً على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف.

ومجيباً عن سؤال آخر عمّا إذا جرت محاسبة مسؤولين عن حوادث قتل مشابهة سابقاً كان ضحيتها موظفون أمميون، قال دوجاريك إنه "لم يجرِ فعل شيء حتى الآن بشأن مقتل موظفين أمميين".

وأكد أن التحقيقات تبدأ عادةً بعد توقف الاشتباكات، مضيفاً أن إسرائيل لم تحقق في عديد من حوادث قتل المدنيين.

ولدى سؤاله مجدداً عمّا إذا كان يُدين مقتل الناشطة عائشة نور، اكتفى بالقول إنه يحتاج إلى مزيد من المعلومات عن الحادثة.

وفي وقت سابق الجمعة، قُتلت المتضامنة عائشة نور برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد نافعة، مدير مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، للأناضول، إن "مواطنة أمريكية من أصل تركي (مزدوجة الجنسية) وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس (..) أجري لها عملية إنعاش لكنها استُشهدت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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