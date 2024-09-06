وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية بحي النصر شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما أصيب 33 فلسطينياً فجر اليوم أيضاً، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستهدفت طائرة إسرائيلية مُسيّرة مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في منطقة جباليا النزلة، شمالي القطاع، بصاروخ ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في بيان إن "المكان المستهدف خيمة تؤوي نازحين داخل أسوار مدرسة حليمة السعدية". وأشار إلى أن "الحصيلة الأولية للقصف بلغت 4 شهداء و19 مصاباً".

وأقر جيش الاحتلال، على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، بقصف المدرسة، زاعماً استخدام حركة حماس لها. وفي بيان على منصة إكس، أوضح المتحدث أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عناصر من حماس داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع للحركة". كما زعم أن المجمع "كان مخفياً في منطقة استُخدمت سابقاً مدرسة حليمة السعدية".

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط الملعب البلدي في منطقة أرض المفتي شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. وأطلقت طائرة الاحتلال المروحية "أباتشي" النار بشكل مكثف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. فيما تجدد القصف المدفعي على شرق مخيم المغازي (وسط).

غارات على منازل في عموم غزة

وكان بصل قد أشار في بيان إحصائي يومي سابق إلى أن 32 فلسطينياً استُشهدوا بغارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع. وأوضح أن "فلسطينيَّين استُشهدا بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة حماد، بالقرب من دوار نصار، في منطقة العلمي، بمحافظة شمال القطاع". وفي محافظة غزة قال بصل إن 14 فلسطينياً استُشهدوا في 5 غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة.

وأضاف في تفصيله لذلك: "6 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة راضي، بمحيط مسجد بدر (شرق)، و3 شهداء بقصف على منزل لعائلة الحداد (غرب)، و3 آخرون نتيجة قصف استهدف منزلاً لعائلة ياسين، بحي الزيتون (جنوب شرق)، وشهيد بقصف على مجموعة مواطنين في ذات الحي، وشهيد آخر في قصف على منطقة (لم يوضحها) في تل الهوى (جنوب غرب)".

وأما في المحافظة الوسطى، فاستُشهد نحو 11 فلسطينياً في غارتين إسرائيليتين، حسب بصل. الغارة الأولى استهدفت منزلاً مأهولاً لعائلة شحادة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، فيما استهدفت الأخرى خيام نازحين في أرض أبو مهادي، غرب المخيم ذاته، ما أسفر عن استشهاد 4 بينهم سيدتان وطفلتان، وفق بصل.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، قال بصل إن 5 فلسطينيين استُشهدوا بقصف إسرائيلي على منزل في محيط عمارة جاسر (وسط). وانتُشل عدد من جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا بمدينة رفح (جنوب).

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.