وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "مِدغام" إلى أنّ 28% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون البقاء في محور فيلادلفيا على حساب إبرام صفقة تبادل، لافتاً إلى أن الدعم الشعبي لإبرام صفقة تبادل يزداد يوماً بعد يوم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 43% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو المسؤول الأكبر عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن الثقة بنتنياهو تتراجع بشكل ملحوظ مقارنةً بمنافسيه السياسيين مثل (رئيس حزب "هناك مستقبل") يائير لابيد، وزعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس.

وحسب الاستطلاع، يثق 35% من الإسرائيليين بزعيم المعارضة لابيد أكثر من نتنياهو، مقارنةً بـ33% يثقون بنتنياهو أكثر، و28% لا يثقون بأي منهما.

واتسعت فجوة الثقة في ما يتعلق بغانتس ونتنياهو، حيث أجاب 41% من المشاركين بأنهم يصدِّقون غانتس أكثر، فيما قال 27% منهم إنهم يصدقون نتنياهو أكثر. وقال 61% من المستطلعة آراؤهم، إنّهم لا يثقون بقدرة الحكومة على بذل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وصباح الجمعة، أظهر استطلاع آخر للرأي ميل الإسرائيليين إلى التوصل إلى صفقة مع حماس على حساب التخلي عن محور فيلادلفيا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف أن 48 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا في سبيل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت الصحيفة: "يميل الجمهور الإسرائيلي إلى التخلي عن السيطرة على محور فيلادلفيا من أجل التوصل لصفقة رهائن بنسبة 48 في المئة".

وسبق أن أعلن نتنياهو مراراً رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل التوصل إلى اتفاق. ولا تَلوح في الأفق إمكانية لإجراء انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء الانتخابات في ظل الحرب.

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، فيما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع لإبرام أي اتفاق.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.