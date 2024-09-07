سياسة
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كوريا الشمالية تطلق دفعة جديدة من "بالونات النفايات" باتجاه جارتها الجنوبية
أرسلت كوريا الشمالية دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب، وفق ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت.
كوريا الشمالية تطلق دفعة جديدة من "بالونات النفايات" باتجاه جارتها الجنوبية
بيونغ يانغ تطلق دفعة جديدة من البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب / صورة: Reuters
7 سبتمبر 2024

وأطلقت بيونغ يانغ نحو 190 بالوناً مساء الجمعة حسبما قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول. وحط نحو مئة من هذه البالونات حتى الآن في كوريا الجنوبية ولا سيما في شمال البلاد، وأوضحت الهيئة أن الأكياس المربوطة بالبالونات "احتوت على الورق والنفايات البلاستيكية".

وأتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية حيث أجرى مباحثات الجمعة مع الرئيس يون سوك يول.

وأطلقت بيونغ يانغ نحو خمسة آلاف بالون كهذا باتجاه الجنوب منذ مايو/أيار، مؤكدة أنها ترد بذلك على بالونات تحوي رسائل دعائية يرسلها ناشطون كوريون جنوبين باتجاه الشمال.

وتسجل العلاقات بين البلدين أدنى مستوى لها منذ سنوات في حين أعلنت كوريا الشمالية قبل فترة قصيرة نشر 250 قاذفة صواريخ بالستية عند حدودها الجنوبية.

ورداً على هذه الأفعال، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية عبر مكبرات للصوت على طول الحدود بين البلدين وعلقت بالكامل اتفاقاً عسكرياً يهدف إلى خفض التوتر واستأنفت التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في جزر حدودية وقرب المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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