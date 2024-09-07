سياسة
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"آفاد التركية": زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
"آفاد التركية": زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش
تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش / صورة: AA
7 سبتمبر 2024

وقالت "آفاد"، إن زلزالاً قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (+3 تغ) في قهرمان مرعش، وأضافت في بيان على حسابها بمنصة إكس، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت "آفاد" في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

وفي 6 فبراير/شباط 2023 هزّ جنوبي تركيا زلزال بشدة 7.7 درجة على مقياس ريختر ومركزه منطقة بازارجيك في ولاية قهرمان مرعش الساعة 4:17 فجراً أعقبه بعد 9 ساعات زلزال آخر مركزه منطقة إلبيستان في نفس الولاية بشدة 7.6 درجة، راح ضحيتهما أكثر من 50 ألف شخص، وتسببا بإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين فيما وصف بـ"كارثة القرن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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