وقالت "آفاد"، إن زلزالاً قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (+3 تغ) في قهرمان مرعش، وأضافت في بيان على حسابها بمنصة إكس، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت "آفاد" في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

وفي 6 فبراير/شباط 2023 هزّ جنوبي تركيا زلزال بشدة 7.7 درجة على مقياس ريختر ومركزه منطقة بازارجيك في ولاية قهرمان مرعش الساعة 4:17 فجراً أعقبه بعد 9 ساعات زلزال آخر مركزه منطقة إلبيستان في نفس الولاية بشدة 7.6 درجة، راح ضحيتهما أكثر من 50 ألف شخص، وتسببا بإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين فيما وصف بـ"كارثة القرن".