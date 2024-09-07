وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تليغرام صباح اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 67 طائرة مسيّرة بعيدة المدى على أوكرانيا الليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تمكن من إسقاط 58 منها، وأن وحدات الدفاع الجوي تصدت للطائرات في 11 منطقة بمختلف أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالاً مشتركاً لمديرَي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، وجهاز المخابرات البريطاني ريتشارد مور، أكدا فيه أن الجهازين "يقفان معاً في مقاومة روسيا المعتدية والحرب العدوانية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا".

وأضاف المسؤولان: "الاستمرار في المسار (في أوكرانيا) أكثر أهمية من أي وقت مضى. لن ينجح بوتين في النيل من سيادة أوكرانيا واستقلالها"، كما شددا على أن الجهازين "سيواصلان مساعدة المخابرات الأوكرانية، والعمل لإحباط حملة التخريب المتهورة في جميع أنحاء أوروبا من جانب المخابرات الروسية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".