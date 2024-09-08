وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "بخصوص الإنذارات التي فُعلت في منطقة متات (بالجليل الأعلى) فالحديث يدور عن إطلاق نحو 30 قذيفة من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأضاف: "متابعة للغارات على عدة منصات إطلاق مساء أمس (الجمعة)، هاجمت الطائرات الحربية منصة إطلاق تابعة لتنظيم حزب الله في منطقة ياطر (قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية) جنوب لبنان خلال الليلة الماضية".

ولم يعلق حزب الله بشكل فوري على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة منطقة ياطر في حين قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن الصواريخ التي جرى إطلاقها من لبنان استهدفت مستوطنة جبل ميرون شمال إسرائيل.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله قصفه قاعدة جبل نيريا العسكرية الإسرائيلية بدفعة من صواريخ الكاتيوشا. وأوضح في بيان أن عناصره "قصفوا قاعدة جبل نيريا بصليات (دفعات) من صواريخ الكاتيوشا".

وتابع أن ذلك جاء "رداً على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون".

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة ماتات وجبل ميرون بالجليل الأعلى، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.