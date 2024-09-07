وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعليقاً على الحادثة، إن "أهم ما نفعله الآن هو جمع الحقائق"، و"ليست لدينا أولوية أعلى من سلامة وحماية المواطنين الأمريكيين في العالم"، فيما استنكرت عضو الكونغرس رشيدة طليب ما سمّته "الفشل التام والذريع في حماية الأمريكيين".

وفي منشور آخر موجَّه إلى متحدث الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قالت طليب: "كيف يموتون يا ماثيو؟ هل كان ذلك سحراً؟ مَن أو ما قتل عائشة نور؟ أسأل نيابة عن الأمريكيين الذين يريدون جواباً".

بدورها، نددت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي براميلا دجيابال، في بيان، بحادثة قتل عائشة نور ووصفتها بـ"المأساة المروعة"، وقالت إنها "منزعجة جدّاً" من التقارير التي أكدت قتلها على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت: "لم تقم حكومة نتنياهو بأي شيء لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذين غالباً ما يشجعهم وزراؤها اليمينيون".

من جانبه، دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" (أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة)، في وقت متأخر الجمعة، الرئيس جو بايدن إلى إدانة جرائم القتل وتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، حث المجلس "وزارة العدل الأمريكية على التحقيق ومحاكمة المسؤولين والجنود والمستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم وعنف ضد الأمريكيين-الفلسطينيين، ومنها قتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وناشطة السلام الأمريكية-التركية، عائشة نور أزغي أيغي، التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين في رأسها بالضفة الغربية المحتلة".

واستُشهدت أبو عاقلة، وهي أمريكية من أصل فلسطيني كانت تعمل مراسلة لقناة الجزيرة القطرية، في أثناء تأديتها مهامّها بتغطية اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية، في 11 مايو/أيار 2022.

منظمة "أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين"، بدورها، طالبت الكونغرس والرئيس بايدن بمحاسبة إسرائيل والتحقيق في جريمة قتل المواطنة الأمريكية عائشة نور.

وقالت المنظمة، في بيان الجمعة: "مواطنة أمريكية قُتلت اليوم على يد قوات الجيس الإسرائيلي خلال احتجاج ضد التوسع الاستيطاني اليهودي في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة الغربية".

ورجّحت أن تكون عائشة نور "قُتلت بسلاح أمريكي الصُّنع مدعوم من أموال ضرائبنا ويجب إجراء تحقيق للتأكد من ذلك". وأضافت: "هذه ليست المرة الأولى التي تقتل فيها القوات الإسرائيلية مواطنين أمريكيين. إسرائيل لديها تاريخ طويل في قتل الأمريكيين دون مواجهة أي عواقب من الولايات المتحدة".

وتابعت: "الولايات المتحدة فشلت في حماية مواطنيها.. يجب وضع حد لهذا.. وعلى حكومتنا إعطاء أولوية لسلامة أرواح الأمريكيين على مصالح حكومة أجنبية".

وأمس الجمعة، أعرب البيت الأبيض عن "انزعاج شديد" جراء مقتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حسب ما جاء على لسان متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت.

بدوره، صرح الرئيس بايدن، الجمعة، بأنه بحث مع فريقه قتل إسرائيل الناشطة عائشة نور في الضفة الغربية، وفي تصريح صحفي، أوضح الرئيس الأمريكي أنه "لا يملك معلومات كافية حتى الآن عن الموضوع".

واستُشهدت الناشطة عائشة نور بالرصاص الحي، خلال مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة. وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس، فؤاد نافعة، للأناضول إن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس، إذ "أُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت".

وإثر ذلك، أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مقتل مواطنتها عائشة نور على يد القوات الإسرائيلية، وقالت إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كل من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية" التي تنفذها بحقهم.

ودعا ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح "تحقيق موسع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة عائشة نور.