وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقل جيش الاحتلال فلسطينياً بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم العروب شمال المحافظة، كما اقتحم بلدة السموع وفتش عدداً من منازلها.

وأطلق جيش الاحتلال النار باتجاه مركبات المواطنين في منطقة أم الخير، ونكل بركابها، وشدد الإجراءات على الحواجز العسكرية، ونكل بالمحتجزين.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، أن مستوطنين مسلحين اعتدوا بأعقاب البنادق على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا، جهاد النواجعة، في أثناء توجهه بسيارته من منطقة واد ماعين إلى قرية سوسية، وجرى نقله الى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، بعد إصابته بكسور في الضلوع.

أما في رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة بيتونيا، في أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا. واعتقلت القوات 5 آخرين، في أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالاً.

تشييع جثمان طفلة

تزامناً مع ذلك، شيع مئات الفلسطينيين جنازة الطفلة بانا أمجد لبوم (13 عاماً) التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال أمس الجمعة، ببلدة قريوت جنوبي نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، أفادت في بيان أمس الجمعة، بأن أطقمها "نقلت الطفلة بانا، وهي مصابة بالرصاص الحي في منطقة الصدر". فيما ذكر المسعف في بلدية عقربا يوسف ديرية أن "الطفلة الشهيدة كانت تطل من نافذة منزل عائلتها عندما أصابتها رصاصة بشكل مباشر على مستوى القلب".

وبموازاة حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 692 فلسطينياً وإصابة أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.