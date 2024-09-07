وأشارت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، إلى أن جهاز الاستخبارات تلقّى معلومات بوجود آق بييق الملقبة بنوجيان عمد في منطقة بنجافين على الحدود العراقية-الإيرانية.

وأوضحت أنه بعد متابعتها من العملاء الميدانيين للاستخبارات التركية جرى تحييدها بعملية استهدفتها بشكل مباشر في مدينة السليمانية.

وأفادت المصادر بأن آق بييق كانت تنشط في صفوف تنظيم PKK الإرهابي منذ عام 1993.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.