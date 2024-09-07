سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد من تُسمى مسؤولة إيران بتنظيم PKK الإرهابي
حيّد جهاز الاستخبارات التركي الإرهابية صالحة آق بييق، مَن تسمى مسؤولة إيران بتنظيم PKK الإرهابي، عبر عملية بمدينة السليمانية العراقية، في إطار جهود تركيا لمكافحة التنظيم الذي يستهدف قواتها ومواطنيها.
الاستخبارات التركية تحيّد من تُسمى مسؤولة إيران بتنظيم PKK الإرهابي
الاستخبارات التركية تحيّد مَن تسمى مسؤولة إيران بتنظيم PKK الإرهابي. / صورة: AA
7 سبتمبر 2024

وأشارت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، إلى أن جهاز الاستخبارات تلقّى معلومات بوجود آق بييق الملقبة بنوجيان عمد في منطقة بنجافين على الحدود العراقية-الإيرانية.

وأوضحت أنه بعد متابعتها من العملاء الميدانيين للاستخبارات التركية جرى تحييدها بعملية استهدفتها بشكل مباشر في مدينة السليمانية.

وأفادت المصادر بأن آق بييق كانت تنشط في صفوف تنظيم PKK الإرهابي منذ عام 1993.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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