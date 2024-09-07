وجاء تصريح بيرنز خلال فاعلية لصحيفة فاينانشيال تايمز في لندن، بمشاركة ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معاً بشكل علني.

وقال مدير CIA، وهو أيضاً كبير المفاوضين الأمريكيين في مفاوضات غزة: "سنجعل هذا مقترحاً أكثر تفصيلاً، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، ثم سنرى".

وتابع أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية وأنه يأمل أن يدرك زعماء كلا الطرفين أن "الوقت حان أخيراً لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة".

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهُر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى.

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى مرحلة حرجة جرّاء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، فيما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي في السجون ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر أن 101 أسير في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.