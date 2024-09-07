سياسة
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الأونروا تعلن إغلاق نحو 200 من مدارسها بغزة منذ بدء الحرب
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إغلاق نحو 200 مدرسة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى استخدام عديد منها "ملاجئ طوال الحرب".
الأونروا تعلن إغلاق نحو 200 من مدارسها بغزة منذ بدء الحرب
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات. / صورة: Reuters
7 سبتمبر 2024

وأوضحت أونروا في منشور على حسابها عبر منصة إكس أنه "في بعض هذه المدارس تعمل فرق الوكالة على إعادة آلاف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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