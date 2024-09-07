وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة إن آلاف المتظاهرين تظاهروا بعدة مدن ومناطق في البلاد مساء السبت، بينها مدينتا تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) ومنطقة مفترق كركور قرب حيفا.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى فوراً مع الفصائل في غزة. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يزيد زخم المظاهرات خلال الساعات المقبلة، وخصوصاً في تل أبيب وضواحيها.

وتصعّد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في القطاع حراكها في الشارع للضغط على الحكومة من أجل تبادل أسرى مع حماس، إذ اقتحم عدد منهم في أغسطس/آب الماضي السياج الحدودي مع غزة، قادمين من تل أبيب في سيارات، قبل انسحابهم استجابة لنداء الشرطة الإسرائيلية.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جرّاء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحورَي فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، فيما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.