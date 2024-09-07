سياسة
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أمام وسائل الإعلام.. بدء فرز الأصوات إثر إغلاق مراكز اقتراع رئاسيات الجزائر
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الـ19:00 ت.غ وبدأ فرز الأصوات أمام وسائل الإعلام وبحضور ممثلين للمرشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
أمام وسائل الإعلام.. بدء فرز الأصوات إثر إغلاق مراكز اقتراع رئاسيات الجزائر
رئاسيات الجزائر.. إغلاق صناديق الاقتراع / صورة: AA
7 سبتمبر 2024

وانطلقت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح السبت (07:00 ت.غ) عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 أعوام.

وكان مقرراً إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) قبل أن تقرر السلطة المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)، موضحة أن هذا الإجراء يأتي متسقاً مع ما ينص عليه القانون المتعلق بالانتخابات.

وأعلنت السلطة أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) 26.45%. أما بالنسبة للناخبين بالخارج فبلغت نسبة المشاركة 18.31 بالمئة، إلى غاية الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. ولم يُكشف عن نسبة المشاركة النهائية بالاقتراع إلى غاية الساعة 19.30 ت.غ، لكن الإعلان عنها مرتقب خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تتضح مؤشرات قوية للمرشح الفائز بالاستحقاق بعد نحو ساعتين من بدء فرز الأصوات، فيما يعلَن عن النتائج الرسمية الأحد.

ودُعي للتصويت في هذه الانتخابات 23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفاً و490، ويواصلون التصويت السبت.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تجري تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تجري في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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