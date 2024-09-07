وانطلقت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح السبت (07:00 ت.غ) عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 أعوام.

وكان مقرراً إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) قبل أن تقرر السلطة المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)، موضحة أن هذا الإجراء يأتي متسقاً مع ما ينص عليه القانون المتعلق بالانتخابات.

وأعلنت السلطة أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) 26.45%. أما بالنسبة للناخبين بالخارج فبلغت نسبة المشاركة 18.31 بالمئة، إلى غاية الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. ولم يُكشف عن نسبة المشاركة النهائية بالاقتراع إلى غاية الساعة 19.30 ت.غ، لكن الإعلان عنها مرتقب خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تتضح مؤشرات قوية للمرشح الفائز بالاستحقاق بعد نحو ساعتين من بدء فرز الأصوات، فيما يعلَن عن النتائج الرسمية الأحد.

ودُعي للتصويت في هذه الانتخابات 23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفاً و490، ويواصلون التصويت السبت.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تجري تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تجري في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.