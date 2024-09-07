سياسة
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لبحث ملفَّي الشرق الأوسط وأوكرانيا.. بلينكن يزور لندن
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لندن الأسبوع المقبل للبحث في ملفَّي الشرق الأوسط وأوكرانيا، حسب ما أعلنت وزارته السبت، وذلك قبل زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للولايات المتحدة.
لبحث ملفَّي الشرق الأوسط وأوكرانيا.. بلينكن يزور لندن
بلينكن يزور المملكة المتحدة للبحث في ملفَّي الشرق الأوسط وأوكرانيا - أرشيفية / صورة: AP
7 سبتمبر 2024

وسيكون بلينكن في لندن يومي الاثنين والثلاثاء، وهو أرفع مسؤول أمريكي يتوجه إلى هناك منذ فوز حزب العمال بزعامة ستارمر في انتخابات تموز/يوليو لينهي بذلك 14 عاماً من حكم المحافظين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "إن بلينكن سيشارك في حوار استراتيجي يعيد تأكيد علاقتنا الخاصة". وأضاف في بيان أن المناقشات ستركز على آسيا والشرق الأوسط و"جهودنا الجماعية لدعم أوكرانيا".

من جهته أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل ستارمر في 13 سبتمبر/أيلول في ثاني زيارة لواشنطن منذ انتخابه. وكان ستارمر استقبِل بالبيت الأبيض في 10 يوليو/تموز للمشاركة بقمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وتعاونت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل وثيق في معظم القضايا الدولية، ويعتبر الديموقراطيون تاريخياً أقرب إلى حزب العمال من المحافظين.

ومع ذلك، فقد شددت المملكة المتحدة بقيادة ستارمر على موقفها من إسرائيل، معلنة تعليق تراخيص تصدير أسلحة إليها، ومتحدثة عن "خطر" وأن الأسلحة ستُستخدَم لانتهاك القانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ومنذ تسلمها السلطة مطلع يوليو/تموز، انتهجت حكومة حزب العمال سياسة الحكومة المحافظة السابقة نفسها بشأن النزاع، فقد دعت لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفضت الحكومة البريطانية الجديدة الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تنتقد الولايات المتحدة، أكبر داعم عسكري لإسرائيل، قرار المملكة المتحدة هذا، قائلة إن لدى المملكة عملية تقييم خاصة بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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