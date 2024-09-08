سياسة
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رداً على مقتل مسعفين بجنوب لبنان.. حزب الله "يقصف شمال إسرائيل"
أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابلاً من الصواريخ على شمال إسرائيل فجر الأحد، رداً على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة مسعفين بجنوب لبنان، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.
رداً على مقتل مسعفين بجنوب لبنان.. حزب الله "يقصف شمال إسرائيل"
حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل رداً على مقتل مسعفين بجنوب لبنان / صورة: AA
8 سبتمبر 2024

وقال الحزب في بيان: "رداً على اعتداءات العدو، خصوصا الاعتداء الذي طال الطواقم الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق".

وقُتل ثلاثة مسعفين السبت وأصيب اثنان بجروح جراء "استهداف" إسرائيل فريقاً من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، على وقع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وأفادت الوزارة في بيان بـ"استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين بجروح أحدهما بحال حرجة" جراء "استهداف العدو الإسرائيلي فريقاً تابعاً للدفاع المدني اللبناني كان يعمل على إطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون".

وشجبت وزارة الصحة "هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال فريقاً في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية"، موضحة أنه "الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من اثنتي عشرة ساعة".

وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق السبت بأن عنصرين من "الهيئة الصحية الإسلامية" التابعة لحزب الله أصيبا بجروح بعد "استهداف" بقصف مدفعي إسرائيلي أدى الى انحراف سيارتهما في أثناء توجههما لإخماد حريق في بلدة قبريخا.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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