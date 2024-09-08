سياسة
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"الفرصة الأخيرة".. واشنطن تعد مقترحاً جديداً لصفقة بين إسرائيل وحماس
نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن واشنطن تعد مقترحاً جديداً، ستعرضه على تل أبيب والوسطاء خلال الأيام المقبلة، "رغم عدم تفاؤلها بإبرام صفقة قريبة"، وحسب المسؤولين فإن واشنطن أطلقت عليه "مقترح الفرصة الأخيرة".
"الفرصة الأخيرة".. واشنطن تعد مقترحاً جديداً لصفقة بين إسرائيل وحماس
أنقاض مباني مدمرة بغزة جراء القصف الإسرائيلي / صورة: AFP
8 سبتمبر 2024

وقال المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أمس السبت، إن واشنطن "غير متفائلة" بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، ووفق المسؤولين فإن المقترح قد يُعرض اليوم الأحد أو خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق ما ذكر المسؤولون لهيئة البث الرسمية، فإنّ مقترح التسوية الأمريكي يتضمن كل النقاط الخلافية وعلى رأسها محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز صرّح أمس السبت أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر على مقترح جديد أكثر تفصيلاً لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنه سيقدَّم لحماس وإسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال مصدر فلسطيني، لهيئة البث العبرية الرسمية، لم تذكر اسمه، إن المفاوضات "تجري الآن على عدد الأسرى الفلسطينيين الكبار في السجون الإسرائيلية، الذين سيجري إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المحتملة، لا على إجمالي عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم". وذكر المصدر أنّ حركة حماس لم تغير عدد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم بالصفقة، وتتمسك بنفس شروطها القديمة.

ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، فيما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة إذ تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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