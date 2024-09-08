سياسة
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مرشح المعارضة الفنزويلية يتوجه إلى إسبانيا بعد طلبه اللجوء فيها
أعلنت السلطات الإسبانية في بيان اليوم الأحد، أن مرشح المعارضة الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي يؤكد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز الماضي، أمام الرئيس نيكولاس مادورو في طريقه إلى إسبانيا في طائرة تابع للجيش.
مرشح المعارضة الفنزويلية يتوجه إلى إسبانيا بعد طلبه اللجوء فيها
مرشح المعارضة الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا / صورة: AP
8 سبتمبر 2024

وكتب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن بيان الحكومة "بطلب منه، إدموندو غونزاليس في طريقه جواً إلى إسبانيا في طائرة لسلاح الجو الإسباني"، وتابع "تتعهد الحكومة الإسبانية باحترام الحقوق السياسية والسلامة الجسدية لكل الفنزويليين".

والسبت، أعلنت السلطات الفنزويلية أنها منحت غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الذي ادعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز الماضي، تصريحاً بالسفر إلى إسبانيا مؤكدةً أنه غادر البلاد.

وكتبت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز على شبكات التواصل الاجتماعي "اليوم، 7 أيلول/سبتمبر، غادر إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد. بعد لجوئه الطوعي إلى السفارة الإسبانية في كراكاس قبل بضعة أيام، طلب من الحكومة الإسبانية اللجوء السياسي (...) ومنحته فنزويلا التصريح اللازم، وذلك من أجل السلام والهدوء السياسي في البلاد". وأضافت أن كراكاس وافقت على مروره الآمن وأنه غادر فنزويلا.

وأوضحت نائبة الرئيس الفنزويلي أن التصريح بالمرور الآمن صدر بعد "اتصالات بين الحكومتين واتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون الدولي".

وكان القضاء الفنزويلي أصدر الاثنين الماضي مذكرة توقيف بحق غونزاليس أوروتيا بسبب إصراره على أنه الفائز في انتخابات يوليو/تموز الماضي التي أعلنت السلطات فوز مادورو بها، وقالت النيابة العامة إن الاتهامات الموجهة إليه تشمل "اغتصاب" وظيفة عامة و"تزوير" وثيقة عامة والتحريض على العصيان، والتخريب، و"التآمر" مع الجريمة المنظمة وممولين "للإرهاب".

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان عدة في أمريكا اللاتينية الاعتراف بإعلان مادورو انتصاره دون الاطلاع على محاضر نتائج التصويت المفصّلة.

وأعلنت هيئة الانتخابات الفنزويلية أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل كاملة للنتائج، مشيرة إلى هجوم إلكتروني استهدف أنظمتها. من جهتهم، يشير مراقبون إلى عدم وجود أدلة على أي قرصنة خلال الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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