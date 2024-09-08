سياسة
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حزب الله يقصف مستوطنتين إسرائيليتين والاحتلال يستهدف منشآت عسكرية للحزب
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد قصفه مستوطنتين شمالي إسرائيل رداً على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي في بلدة فرون جنوب لبنان الذي استهدف الأطقم الطبية أمس السبت.
حزب الله يقصف مستوطنتين إسرائيليتين والاحتلال يستهدف منشآت عسكرية للحزب
تصاعد الدخان إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على هدف بين قريتي الغندورية وفرون جنوب لبنان في وقت متأخر من يوم 6 سبتمبر/أيلول 2024 / صورة: AFP
8 سبتمبر 2024

وقال الحزب في بيان إن قصف مستوطنة كريات شمونة مرتين بدفعات كبيرة من الصواريخ، وإنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة شامير.

وأورد في البيان "رداً على اعتداءات العدو خصوصاً الاعتداء الذي طال الأطقم الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق".

وأمس السبت، قُتل ثلاثة مسعفين وأصيب آخران بجروح جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي فريقاً من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات على حزب الله جنوب لبنان، مؤكداً أنه اعترض عدداً من المقذوفات التي أُطلقت من لبنان خلال الليل.

وقال الجيش في بيان إن "سلاح الجوي الإسرائيلي ضرب منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان". وأضاف "رصدنا إطلاق 30 قذيفة باتجاه الجليل الأعلى واعترضنا جزءاً منها وسقط جزء آخر بمواقع مفتوحة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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