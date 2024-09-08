وفي منشور له على منصة إكس، أفاد كتشالي بأن الخارجية التركية على اتصال مع أفراد عائلة عائشة نور المقيمين في الولايات المتحدة وأقاربها في تركيا.

وأضاف: "خلال هذه المرحلة، من المتوقع إرسال تقرير التشريح إلى قنصليتنا العامة في القدس من السلطات الفلسطينية"، وأنه "من المقرر في المرحلة التالية أولاً إحضار جثمان مواطنتنا إلى إسرائيل ومن ثم نقلها إلى بلدنا عبر الأردن".

ويوم الجمعة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأشار مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة، إلى أن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس وأجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت.

وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة عائشة نور. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة التي تنفذها بحقهم".