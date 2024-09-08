سياسة
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بعد قتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة.. طوق أمني على أريحا والأردن يحقق
أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ثلاثة في عملية إطلاق نار على "الملك حسين" (اللنبي) الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بقتل القوات الإسرائيلية منفذ العملية.
بعد قتل 3 إسرائيليين على معبر الكرامة.. طوق أمني على أريحا والأردن يحقق
مقتل 3 بعملية إطلاق نار على معبر الكرامة بين فلسطين والأردن / صورة: وسائل إعلام عبرية
8 سبتمبر 2024

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بمحيط الموقع، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "تلقى تقارير عن هجوم بالرصاص في منطقة معبر اللنبي أصيب إثره ثلاثة بجراح حرجة".

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال أن المنفذ هو سائق شاحنة أردني، وخبأ السلاح داخل شاحنته وبدأ بإطلاق النار تجاه المعبر. فيما قالت صحيفة معاريف العبرية إن القتلى بعملية إطلاق النار هم عناصر أمن إسرائيليين يتبعون سلطة المعابر.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس": "قبل وقت وجيز، وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر". وأضاف أن "قوات الأمن قضت على الإرهابي، كما قُتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم"، وتابع: "هرعت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وتعمل الآن على استبعاد شبهة أن تكون الشاحنة مفخخة بالمتفجرات".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "جرى توقيف سائقين وعمال كانوا في المعبر وقت الهجوم للاشتباه في علاقتهم بالحادث"، فيما ذكر تلفزيون فلسطين (رسمي) أن "الاحتلال أغلق معبر الكرامة في الاتجاهين"، كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية والقريبة من المعبر، ونصب حواجز جديدة عليها وفرض طوقا أمنيا.

وللمعبر أكثر من تسمية، إذ يطلق عليه في الجانب الفلسطيني "معبر الكرامة"، ومن الجانب الأردني "جسر الملك حسين"، ومن الإسرائيلي "اللنبي".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية مباشرة التحقيق في عملية إطلاق النار التي وقعت في معبر اللنبي وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.

مصدر:TRT عربي
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