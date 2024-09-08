وحذر الضباط قائلين إن "الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر هكذا، ونحن على حافة انفجار كبير"، وأن "الجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون"

وحسب المصادر ذاتها، فإن سلوك وزير الأمن إيتمار بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي إلى تأجيج الوضع بالضفة فحسب، بل بالعالم العربي أيضاً.

وتابعت الصحيفة أن "قيادة الجيش الإسرائيلي تتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد بالضفة"، فيما يفكر عدد كبير من ضباط الجيش بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة.

وفيما تصدر تلك التحذيرات من ضباط الجيش، يواصل الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، وأصيب مساء أمس السبت، فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص الحي في اليد وشظية بالقدم، حين كانا قرب جدار الفصل والتوسع العنصري بمنطقة المرج في الجهة الشمالية من قلقيلية".

واليوم الأحد اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، وداهمت عدة أحياء في مدينة الخليل وفتشت عدة منازل.

كما اقتحم مستعمرون حارة جابر بالبلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وانتشرت مجموعات أخرى في شعب البطم بمسافر يطا واعتدت على ممتلكات المواطنين.

وأمس السبت أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً على هدم منزله ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وفق وكالة وفا.

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن رائد الرجبي على هدم منزله المكون من شقتين له ولنجله بحجة البناء دون ترخيص، وأضافت أن أكثر من عشرة أفراد يقطنون في المنزل الذي بُني عام 2014، وهذه المرة الثالثة التي يجبر فيها الرجبي على هدم منزله ذاتياً.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتياً بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتفرض رسوماً باهظة على المالك.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة منذ 11 شهراً على قطاع غزة.