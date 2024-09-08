وقال البيان: "حيدت قواتنا المسلحة التركية البطلة 15 إرهابياً من PKK/YPG في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون المحررتين من الإرهاب شمالي سوريا، وإرهابياً واحداً من PKK في منطقة قنديل شمال العراق".

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

ويتخذ تنظيم "PKK" الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.