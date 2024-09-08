وقالت القوات الجوية في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 15 من أصل 23 طائرة مسيّرة هجومية، أطلقتها روسيا خلال الليل، وكذلك صاروخاً جويّاً موجَّها.

وأفادت عبر منصة تليغرام بأن طائرتين مسيَّرتين وثلاثة صواريخ أخرى لم تصل إلى أهدافها، مضيفة أن الطائرات المسيّرة اعترضتها على الأرجح أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية.

وفي غضون ذلك، تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجمات جوية الليلة الماضية على منطقتين حدوديتين في البلدين، إذ قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين قُتلا وأُصيب أربعة في منطقة سومي، بينما قالت روسيا إن ثلاثة مدنيين أُصيبوا في منطقة بيلجورود.

وصباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات الأوكرانية أن ضربة جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلَين وعدد من الجرحى في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي في منشور على تليغرام إن طفلَين بين المصابين، مضيفةً أن أضراراً لحقت بعدد من المنازل والسيارات.

من جهته، قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود في جنوب غرب روسيا، على تليغرام، إن ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، أُصيبوا في هجوم جوي أوكراني. وأضاف أن مبنيَيْن سكنيين دُمِّرا وتضرر أكثر من 15 مبنى إجمالاً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق بيلجورود الليلة الماضية.

وتتعرض منطقتا سومي وبيلجورود لهجمات متكررة. وينفي الجانبان استهداف المدنيين، ويقولان إن الهجمات تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة للمجهود الحربي لدى كل منهما.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".