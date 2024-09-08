وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "ننعي استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال محمد عبد الحي مرسي في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجر اليوم في منطقة العلمي بجباليا".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني "ما زالت تعاني من نقص المعدات التخصصية في مجال الإنقاذ، وعدم توفر الوقود وقطع الغيار اللازمة لأجل حماية الأرواح والممتلكات".

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني عشر، تتواصل مجازر الاحتلال في القطاع، ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و972 شهيداً و94 ألفاً و761 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت "صحة غزة" إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 33 شهيداً و145 مصاباً، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع أطقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم.. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

حملة تلقيح مستمرة ضد شلل الأطفال

وحول مستجدات حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 69% من أطفال قطاع غزة (من عمر يوم حتى 10 سنوات) تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال، بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم.

وقالت الوزارة إن الحملة مستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة حتى مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتي غزة والشمال.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441 ألف و647 طفلاً بينهم 49٪ من الإناث، و51٪ من الذكور.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.