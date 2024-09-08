وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان (شرق)، في اليوم الثاني والأخير من زيارته للبلاد: "حسب المعلومات المتوفرة بشأن حرب السودان فإنّ هناك أكثر من 20 ألف قتيل، و10 ملايين نازح، ومليونَي لاجئ في دول الجوار".

وأضاف أن السودانيين يعانون اليوم من أزمات متتالية، مشيراً إلى أن البلد يشهد "أكبر موجة نزوح في العالم، وخطر المجاعة يهدد أكثر من 25 مليوناً، نصف سكان السودان، بينهم أكثر من 14 مليوناً يحتاجون إلى تدخل عاجل".

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلاً: "كما يعانون من كوارث طبيعية تهدد بانهيار البنية التحتية وانتشار الأمراض وانهيار في القطاع الصحي، وهناك أعداد مقدرة تعرضت للعنف الجنسي".

وأشار إلى أن "70% من القطاع الصحي متوقف عن تقديم الخدمات، وسط صعوبة الوصول إلى تلك الخدمات"، موضحاً أن زيارته للسودان جاءت بغرض حشد مزيد من الموارد لتخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية في البلاد".

كما ناشد "المجتمع الدولي والعالم للاستيقاظ ومساعدة السودان في هذه الأزمة"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار، وحماية المؤسسات الصحية والعاملين بالمجال الصحي، واستدامة توصيل المساعدات.

وأشار إلى "أهمية تعزيز تقديم الخدمات الصحية والتطعيم والتحصين ضد الأمراض، وزيادة الدعم والتمويل، بهدف المحافظة على الأرواح في السودان".

وفي منشور عبر منصة إكس مساء أمس السبت، قال غيبريسوس إنه يزور السودان "بهدف تأكيد التزام المنظمة تخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية التي يواجهها ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن، والنزوح الجماعي، والفيضانات، والمجاعة، وتفشي الأمراض".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حرباً خلّفت آلاف القتلى وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.