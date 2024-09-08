سياسة
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القوات المسلحة التركية تحيّد 5 إرهابيين من PKK في غارات جوية شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK في غارات جوية شمالي العراق، مؤكدة مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد الإرهاب "بمثابرة وتصميم لتدمير الإرهاب من مصدره".
القوات المسلحة التركية تحيّد 5 إرهابيين من PKK في غارات جوية شمالي العراق
الدفاع التركية: الغارات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة أفاشين شمالي العراق. / صورة: @tcsavunma
8 سبتمبر 2024

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن الغارات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة أفاشين، وأدت إلى تحييد 5 من العناصر الإرهابية، مؤكدة أن "الإرهابيين لن يتمكنوا من الإفلات من المصير المحتوم الذي ينتظرهم".

وقال البيان إنّ "قواتنا المسلحة التركية البطلة ستواصل القتال بمثابرة وتصميم من خلال عمليات متواصلة لتدمير الإرهاب من مصدره".

وفي وقت سابق اليوم الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية أيضاً تحييد 16 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في شمالي سوريا والعراق.

وقال البيان: "حيّدت قواتنا المسلحة التركية البطلة 15 إرهابياً من PKK/YPG في منطقتَي درع الفرات وغصن الزيتون المحررتين من الإرهاب شمالي سوريا، وإرهابياً واحداً من PKK في منطقة قنديل شمال العراق".

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، بينها درع الفرات في 2016، وغصن الزيتون عام 2018، ونبع السلام 2019 ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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