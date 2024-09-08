جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بعد عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد في معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، قُتل فيها 3 إسرائيليين إضافة إلى المنفذ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال أبو ردينة إن "جميع محاولات احتواء الانفجار دون وقف العدوان الإسرائيلي نوع من الجدل العقيم"، وشدد على أن "المنطقة تدفع ثمن سياسات إسرائيل المدعومة أمريكياً"، معتبراً أن تلك السياسات "لن تنجح في المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي أساسه القدس والمقدسات".

وحذر أبو ردينة من أن "استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بدعم أمريكي"، سيزيدان اشتعال المنطقة و"لن تنجح أي جهود إقليمية أو دولية في احتواء هذا الانفجار".

وتابع أن "السيوف التي تحدث عنها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لن تحقق الأمن والاستقرار"، وأن السبيل لذلك هي "الاعتراف بالشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته".

وفي بيان من مكتبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إنّ "في الشرق الأوسط من دون سيف لا يوجد خلود".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وبموازاة الحرب على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة إلى المعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.