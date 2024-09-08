واستُشهد 4 مواطنين وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً يعود إلى عائلة قروط بمنطقة الصبرة قرب مسجد الاستجابة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

وأفادت وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف خلال محاولة طواقمها انتشال إصابات من شاطئ بحر رفح، حيث استهدفت زوارق الاحتلال الحربية خيام النازحين على الشاطئ، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلة معمر وعائلة أصليح في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على ذات المنطقة.

توغل في حي الزيتون

وأفاد شهود عيان بوجود تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة قرب مفترق "دولة" شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، باتجاه الكلية الجامعية غرباً، مع إطلاق قذائف مدفعية باتجاه جنوبي حي الصبرة جنوبي المدينة وسط إطلاق نار مكثف.

وأوضح الشهود أن قذائف مدفعية سقطت نهاية شارع صيام وكشكو جنوب شرقي حي الزيتون، وسقطت أخرى في مناطق مختلفة بحي الصبرة.

وفي شمال قطاع غزة أفاد مصدر طبي في المستشفى الإندونيسي بوصول عدد من الإصابات جرّاء إطلاق الطيران المروحي النار عليهم شمالي بيت لاهيا (شمالي القطاع)، بالإضافة إلى وصول إصابة "خطيرة" لفلسطيني بعد تعرضه لإطلاق نار إسرائيلي في محيط معبر إيرز شمالاً.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي لليوم 338 من الحرب "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40972 شهيداً، و94761 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 33 شهيداً و145 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضحت أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

في سياق ذلك أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، الأحد، انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي التي تقدمها في وسط وجنوب قطاع غزة، وقالت في بيان مقتضب: "نأسف للإعلان عن توقف خدمات الإنترنت المنزلي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان المستمر" من جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

لقاحات في انتظار موافقة الاحتلال

وفي سياق آخر أكدت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن 443 ألف طفل تلقّوا أول جرعة من اللقاح ضد شلل الأطفال، فيما تنتظر منذ 4 أيام الموافقة الإسرائيلية على طلب التنسيق للوصول إلى 7 مناطق أخرى في مدينتَي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة موسى عابد إنّ "443 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، ما يشكل 69% من إجمالي عدد الأطفال دون سن 10 أعوام".

وأوضح عابد أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم في المحافظة الوسطى "حققت نتائج تفوق التوقعات، بتطعيم 195 ألف طفل"، لافتاً إلى أن هذا الرقم يتجاوز العدد المتوقع للتطعيم، الذي كان يبلغ 160 ألف طفل.

ولفت إلى وجود بعض التحديات في التنسيق بالمناطق الشرقية التي يصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها "نقاط حمراء"، أي مناطق قتال غير آمنة.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي أعلنت وزارة الصحة في غزة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 أعوام.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 أشهُر.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. ‏