سياسة
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رافضة التمديد.. بغداد تعلن أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال عامين
أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، الأحد، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى سنتين.
رافضة التمديد.. بغداد تعلن أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال عامين
وزير الدفاع العراقي: القوات الأمريكية ستنسحب من العراق في غضون عامين. / صورة: AP
8 سبتمبر 2024

وأضاف العباسي في مقابلة صحفية أنه "جرى الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين"، وأوضح أن "المرحلة تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025، في حين تنتهي المرحلة الثانية في 2026".

ولفت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب، طالباً إضافة سنة أخرى، لكن بغداد رفضت التمديد.

وكشف الوزير العراقي أن الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي جرى في واشنطن.

وبدأت الولايات المتحدة والعراق محادثات رسمية في يناير/كانون الثاني الماضي حول إنهاء التحالف الذي أُنشئ لمساعدة الحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مع بقاء نحو 2000 جندي أمريكي في البلاد بموجب اتفاق مع بغداد.

ودعا مسؤولون عراقيون بشكل دوري إلى انسحاب تلك القوات، في ظل تصاعد هجمات تنفذها واشنطن على فصائل عراقية مسلحة تتهمها بشن هجمات على قواتها بالعراق وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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