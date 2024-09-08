سياسة
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الجزائر.. عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية ويحصد 94% من الأصوات
فاز الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، مساء الأحد، بولاية رئاسية جديدة عبر انتخابات مبكرة أُجريت أمس السبت، بفارق شاسع في الأصوات مع منافسيه.
الجزائر.. عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية ويحصد 94% من الأصوات
السلطة المستقلة للانتخابات: فوز المرشح عبد المجيد تبون بأغلبية أصوات الناخبين بـ94.65%. / صورة: AP
8 سبتمبر 2024

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، إنّ الرئيس تبون فاز بأغلبية أصوات الناخبين، بـ94.65%، فيما حلّ المرشح عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، ثانياً بـ3.17% من الأصوات.

أمّا المرشح يوسف أوشيش، السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض/يساري)، فحلّ في المركز الثالث والأخير بـ2.16% من الأصوات.

وأفاد شرفي بأن الأصوات المعبر عنها للمترشحين الثلاثة بلغت 5 ملايين و630 ألفاً و196 صوتاً من أصل أكثر من 24 مليون ناخب في القائمة الانتخابية.

وتُعَدّ هذه ثاني انتخابات رئاسية تجري تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تجري في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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