وحصدت الدايني، وفقاً لبيان صادر عن اللجنة البارالمبية العراقية، الميدالية الذهبية بعد تغلّبها على اللاعبة الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو بنتيجة 3-1 في مسابقة تنس الطاولة.

وكانت الدايني قد تأهلت في وقت سابق إلى نهائي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بفوزها على منافستها الفرنسية بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

وهنأ وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبارك نجلاء الدايني على فوزها التاريخي بالميدالية الذهبية، وأشادت الوزارة في بيان لها بالإنجاز المتميز الذي حققته عماد.

وأشاد المبارك بالميدالية الذهبية التي قال إنها جاءت نتيجة "جهود مخلصة من اللاعبة وفريقها التدريبي"، كما أشاد بالعمل الجماعي للجنة البارالمبية العراقية للمساهمة في هذا الإنجاز الكبير.

ويُذكر أن نجلاء هي أول رياضية عراقية تفوز بميدالية بارالمبية منذ تأسيس الألعاب البارالمبية.

وأصيبت نجلاء بالإعاقة نتيجة انفجار قنبلة في بغداد عام 2008، وهو العام الذي شهد أعمال عنف شديدة وعدم استقرار سياسي بسبب الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق.