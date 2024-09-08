سياسة
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أردوغان يهنئ تبون على إعادة انتخابه ويتعهد بتطوير العلاقات مع الجزائر
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة بنسبة تصويت عالية.
أردوغان يهنئ تبون على إعادة انتخابه ويتعهد بتطوير العلاقات مع الجزائر
الرئيس التركي يهنئ تبون على إعادة انتخابه، متعهداً بتطوير العلاقات مع الجزائر. / صورة: AA
8 سبتمبر 2024

وقال الرئيس أردوغان، حسب منشور لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة إكس، إنّ نتائج الانتخابات مؤشر على دعم الشعب الجزائري للخطوات التي جرى اتخاذها خلال السنوات الخمس الماضية، مشدداً على أن استقرار الجزائر وازدهارها سيتعززان بشكل أكبر في الفترة الجديدة.

وأكد الرئيس التركي أن العلاقات بين بلاده والجزائر ستستمر في التطور في المجالات كافة بما يليق بأواصر الأخوة بين البلدين، داعياً تبون لزيارة تركيا.

ولفت أردوغان في اتصاله إلى أن أنقرة تُقدّر وتدعم جهود الجزائر من أجل القضية الفلسطينية باعتبارها عضواً مؤقتاً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشدد على استمرار جهود البلدين لإنهاء الهجمات على الشعب الفلسطيني القابع تحت القمع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس تبون فاز بأغلبية أصوات الناخبين، بـ94.65%، فيما حلّ المرشح عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، ثانياً بـ3.17% من الأصوات.

وتُعَدّ هذه ثاني انتخابات رئاسية تجري تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تجري في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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