سياسة
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مع بداية العام الدراسي.. دعوات فلسطينية لإنقاذ المدارس من هجمات الاحتلال
طالبت مؤسسات فلسطينية في بيان مشترك، اليوم الأحد، بتحرك دولي عاجل لإنقاذ المدارس في فلسطين من "الهجمات العسكرية الإسرائيلية"، بمناسبة إحياء "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات المسلحة"، الموافق 9 سبتمبر/أيلول من كل عام.
مع بداية العام الدراسي.. دعوات فلسطينية لإنقاذ المدارس من هجمات الاحتلال
مؤسسات فلسطينية تطالب بتحرك دولي لإنقاذ المدارس من الهجمات الإسرائيلية. / صورة: AA
8 سبتمبر 2024

ووقّع على البيان عدة مؤسسات قُبيل افتتاح العام الدراسي في الأراضي الفلسطينية غداً الاثنين، بينها اتحاد المعلمين الفلسطينيين، والمكتبة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابة المحامين الفلسطينيين، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية لحماية التعليم الفلسطيني من الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي نفذت بشكل مقصود ومخطط له".

وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، بما فيها إعادة إعمار البنى التحتية التعليمية في القطاع، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق التعليم والأطفال وهدم المدارس واقتحامها.

كما دعت الأطراف الموقعة بتخصيص برامج مساعدات أممية عاجلة لاستمرار العملية التعليمية، وتأمين الاستجابة الطبية السريعة للإصابات الدائمة التي لحقت بالأطفال.

ووفقاً للأمم المتحدة، دمرت أو تضررت 80% من المدارس في قطاع غزة، وحُرم نحو 620 ألف طالب من إكمال تعليمهم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو عام.

كما بلغ إجمالي الطلبة الذين استُشهدوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع نحو 25% من إجمالي عدد الشهداء، يمثلون نحو 10 آلاف طالب وطالبة. ويتخوف الطلبة في القطاع من تأخر أعوامهم الدراسية بفعل اكتظاظ المدارس بآلاف النازحين الذين وجدوا فيها ملاذاً مؤقتاً من جحيم الحرب الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطا ع غزة، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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