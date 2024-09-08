ويشير متوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجريت في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى أن هاريس تتقدم بنقطتين على ترمب من حيث الأصوات بـ49%.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن نسب أصوات المرشحين متقاربة قبل المناظرة التلفزيونية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

ويعتقد نحو 30% من الناخبين المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يملكون معلومات كافية عن موقف هاريس السياسي. وفي الوقت نفسه، يرى معظم الناخبين أن وجهات نظر ترمب السياسية واضحة إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتواجه ترمب وهاريس الثلاثاء، في استوديو قناة "إيه بي سي" في نيويورك، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.