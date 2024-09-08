سياسة
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بفرق 1%.. استطلاع يكشف تقارب ترمب وهاريس في سباق الرئاسة الأمريكية
كشف استطلاع رأي جديد حول الرئاسيات الأمريكية أن أصوات المرشح الجمهوري دونالد ترمب، متقاربة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ووفق الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا، فإن نسبة أصوات هاريس نحو 47%، بينما ترمب 48%.
بفرق 1%.. استطلاع يكشف تقارب ترمب وهاريس في سباق الرئاسة الأمريكية
دونالد ترمب وكامالا هاريس / صورة: صورة مركبة
8 سبتمبر 2024

ويشير متوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجريت في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى أن هاريس تتقدم بنقطتين على ترمب من حيث الأصوات بـ49%.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن نسب أصوات المرشحين متقاربة قبل المناظرة التلفزيونية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

ويعتقد نحو 30% من الناخبين المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يملكون معلومات كافية عن موقف هاريس السياسي. وفي الوقت نفسه، يرى معظم الناخبين أن وجهات نظر ترمب السياسية واضحة إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتواجه ترمب وهاريس الثلاثاء، في استوديو قناة "إيه بي سي" في نيويورك، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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