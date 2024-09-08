وأضاف البيان: "تدين شبكة أطباء السودان المجزرة التي نفذتها "الدعم السريع" في حق المدنيين بسنار باستهدافها مواقع تجمعات المواطنين بالأسواق، ما أدى إلى خسائر كبيرة وسط المدنيين العزل".

من جانبه، قال "تجمع شباب سنار" (ناشطون) في بيان: "تجاوز الحصر الأولي لعدد القتلى 20، مع وجود عديد من الإصابات، جراء القصف العشوائي الذي نفذته "الدعم السريع" داخل سوق سنار وحي الموظفين بالمدينة".

وأوضح البيان أن "مستشفى سنار تشهد الآن حالة من الاكتظاظ الشديد مع تزايد الحاجة إلى كوادر طبية ومتبرعين بالدم" .

بدوره أفاد "نداء الوسط" (كيان أهلي) في بيان، بتجاوز عدد القتلى 20 شخصاً وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة جراء القصف الذي تعرضت له سنار، من قوات الدعم السريع.

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن "الدعم السريع" تعليق على سقوط ضحايا في قصف لسوق سنار.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، هاجمت "الدعم السريع" ولاية سنار، وسيطرت على عدد من مدنها بينها سنجة عاصمة الولاية في 29 من الشهر نفسه.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.